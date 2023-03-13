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Защитник «Пари НН» Баньяк: «4-5 раз играл против Николсона — он ни разу не забил»

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Защитник «Пари НН» Франк Баньяк рассказал о том, как пересекался с форвардом «Спартака» Шамаром Николсона до РПЛ.

«Против Николсона я играл четыре или пять раз в чемпионате Словении и Лиге Европы — и в этих матчах он ни разу не забил. Я напомнил об этом Шамару, когда мы пересеклись на выходных в Стамбуле. Он заспорил: «Да забивал я!» — «Ну проверь». — «Черт, и правда». Мы снова пересечемся в мае? Не забьет там, увидишь», — приводит слова Баньяка Sport24.

«Пари НН» арендовал 27-летнего камерунца в январе до конца текущего сезона.

Встреча «Спартака» и «Пари НН» состоится на «Открытие Арене» в предпоследнем туре РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-13-nachinavshiy-v-barse-zashchitnik-pari-nn-obeshchayet-chto-v-matche-so-spartakom-komande-ne-zabyet-nikolson
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