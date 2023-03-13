Защитник «Пари НН» Баньяк: «Это'О общался с нами на равных в «Барселоне»

Защитник «Пари НН» Франк Баньяк заявил, что у Самуэля Это'О, с которым он пересекался в «Барселоне», сильный характер.

«Да, я общался с Это'О, и лично тоже. Он часто приходил на командный ужин и в «Ла Масии», общался с нами на равных. Давал нам советы, как строить карьеру и как относиться к футболу. На поле Самюэль с нами не выходил — я сыграл с ним только в 2013-м, когда получил вызов в сборную. Все, что могу сказать об Это'О как о человеке, — у него сильный характер. Углубляться не стану», — приводит слова Баньяка Sport24.

27-летний камерунец является воспитанником академии «Барселоны». Он провел 43 матча за вторую команду каталонцев. Баньяк перебрался в «Пари НН» в январе этого года на правах аренды из «Кайрата».