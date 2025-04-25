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25 апреля, 15:25

Защитник «Пари НН» Каккоев дисквалифицирован на два матча за фол на Годяеве

Константин Белов
Корреспондент
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник «Пари НН» Никита Каккоев дисквалифицирован на два матча.

В матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3) Каккоев получил красную карточку за фол против Данилы Годяева.

— По матчу «Локомотив» — «Пари НН» рассмотрели красную карточку Никиты Каккоева. Была проведена проверка. «Локомотив» заявил, что перелом ноги у Даниила Годяева не подтвержден. Поэтому мы рассматривали удаление «Пари НН» без медицинских документов, которые были указаны в протоколе матча.

В заседании принимал участие спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов и игрок Никита Каккоев. КДК принял решение дисквалифицировать игрока на два матча — один реальный, другой условный. Испытательный срок до конца сезона. Никита Каккоев принес извинения лично игроку и на заседании, — заявил Григорьянц.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Артур Григорьянц
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