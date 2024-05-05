Гоцук: «Судейство в игре со «Спартаком»? Хорошее»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук поделился мнением о работе арбитров в матче со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— Как оцените работу арбитров?

— Хорошее судейство. Добротное. Только считаю, что моя желтая — сомнительная. Она стала четвертой. В преддверии матча с «Сочи» это не очень хорошо.

— Был ли пенальти на Чернове? Он считает, что да.

— Говорить можно все, что угодно. Сейчас пенальти ставят по-разному. Пенальти должен быть стопроцентным.

На данный момент «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

12 мая команда из Нижнего Новгорода проведет выездную встречу с «Сочи».