Гоцук: «Судейство в игре со «Спартаком»? Хорошее»

Судейство
Сегодня, 22:27
Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук поделился мнением о работе арбитров в матче со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре РПЛ.
— Как оцените работу арбитров?
— Хорошее судейство. Добротное. Только считаю, что моя желтая — сомнительная. Она стала четвертой. В преддверии матча с «Сочи» это не очень хорошо.
— Был ли пенальти на Чернове? Он считает, что да.
— Говорить можно все, что угодно. Сейчас пенальти ставят по-разному. Пенальти должен быть стопроцентным.
На данный момент «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.
12 мая команда из Нижнего Новгорода проведет выездную встречу с «Сочи».