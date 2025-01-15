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Гоцук — о квадроберах: «Люди выходят на улицу на поводке — это для меня за гранью понимания»

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Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал «СЭ» про свое отношение к квадробингу.

«Если честно, даже мои дети знают, кто такие квадроберы. Люди выходят на улицу на поводке — это для меня за гранью понимания. Если ты приручил собаку или кошку, мы должны ухаживать, кормить, помогать, но это максимум. Во всем остальном мы должны оставаться людьми», — сказал Гоцук «СЭ».

Квадробинг — это неофициальный вид спорта, пришедший к нам из Японии. Надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.

Дарик Агаларов

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Кирилл Гоцук
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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