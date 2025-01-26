Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:10

Защитник «Пари НН» Магкеев не считает футбольных агентов злом

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев, что не считает агентов плохим явлением в футболе.

«Есть ли у меня агент? Да, конечно, Александр Клюев. Как отношусь к ним? У меня с Александром очень хорошие, приятельские отношения. Для меня агенты — не зло. Для меня он товарищ. Просто если так устроен рынок, ты принимаешь эти правила игры и все.

Можно ли справиться без агентов? Можно, если ты игрок большого уровня, показываешь качественный футбол и у тебя есть предложения. Но бывают такие ситуации, когда в твою жизнь входят травмы или что-то еще — и в такие моменты агент тебе помогает, чтобы ты не вел переговоры с клубом. Занимаешься своим делом, а он своим. Просто разгружаешь себе голову», — сказал Магкеев «РБ Спорт».

25-летний россиянин является воспитанником московского «Локомотива». С лета 2024 года он выступает за «Пари НН».

Источник: РБ Спорт
1
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Станислав Магкеев
Читайте также
Лукашенко оценил поведение Зеленского на переговорах с РФ в 2022 году
Рейс Москва — Сочи совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова
ВС РФ освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
Магнес Аклиуш забил через себя в матче «Монако» — «Ренн»
Спортдиректор «Спартака» объявил, какого игрока «МанСити» он хочет купить. Трансферные слухи РПЛ
Александр Зверев встречается с бывшей Тилля Линдеманна Софией Томаллой
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя