Защитник «Пари НН» Магкеев подвел итоги матча с махачкалинским «Динамо»

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев оценил выступление команды в первой половине сезона чемпионата России, а также подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0).

«Не могу сказать, как паузы на игры сборных влияют на нашу команду, потому что у нас не так много сборников, но зато есть возможность поработать и подготовиться к предстоящему матчу. Работа ведется, но сегодня не все получилось. Я не знаю, как восприняли результат соперники, но мы были им разочарованы. Я не строил никаких ожиданий на первую часть сезона, но это не та позиция и не те очки, которыми мы можем быть довольны. Будем работать, чтобы становиться лучше», — сказал Магкеев «РБ Спорт».

Матч состоялся вчера, 24 ноября. Обе команды набрали по 16 очков — «Пари НН» занимает 9-ю строчку турнирной таблицы, «Динамо» Мх — 11-е место.