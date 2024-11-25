Защитник «Пари НН» Магкеев подвел итоги матча с махачкалинским «Динамо»

Сегодня, 14:11
Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев оценил выступление команды в первой половине сезона чемпионата России, а также подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0).
«Не могу сказать, как паузы на игры сборных влияют на нашу команду, потому что у нас не так много сборников, но зато есть возможность поработать и подготовиться к предстоящему матчу. Работа ведется, но сегодня не все получилось. Я не знаю, как восприняли результат соперники, но мы были им разочарованы. Я не строил никаких ожиданий на первую часть сезона, но это не та позиция и не те очки, которыми мы можем быть довольны. Будем работать, чтобы становиться лучше», — сказал Магкеев «РБ Спорт».
Матч состоялся вчера, 24 ноября. Обе команды набрали по 16 очков — «Пари НН» занимает 9-ю строчку турнирной таблицы, «Динамо» Мх — 11-е место.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)