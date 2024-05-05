Стаматов — о спасении в матче со «Спартаком»: «Чистая интуиция»

Защитник «Пари НН» Матео Стаматов рассказал о своем спасении ворот команды в матче со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

Во втором тайме болгарин головой отбил мяч, летевший в пустой угол ворот после удара полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

«Это чистая интуиция. Я закрыл дальнюю штангу и мяч просто сам в меня попал. Думаю, я оказался нужном месте в нужное время», — сказал Стаматов.

«Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы прервали шестиматчевую серию поражений в первой игре под руководством Илича.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».