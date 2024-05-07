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Сегодня, 11:49

Защитник «Пари НН» Стаматов — об Иличе: «У него большое желание работать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Матео Стаматов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о новом тренере команды Саше Иличе.

«Первое впечатление? Пока еще не могу сказать. Мы провели вместе всего пару дней. Но уже видно, что у него большое желание работать. Прощание с Юраном? Сергей Николаевич поблагодарил команду. Все-таки мы вместе работали почти год. Плакал ли кто-то? Не знаю, не знаю... Что было в раздевалке, остается в раздевалке», — сказал Стаматов «СЭ».

Илич подписал соглашение с «Пари НН» до конца сезона-2024/25. Последним клубом специалиста был греческий «Атромитос», в котором он работал в 2023-2024 годах.

Саша Илич
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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