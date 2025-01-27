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Сегодня, 15:01

Защитник «Пари НН» Стаматов заявил, что не планирует продолжать карьеру в Казахстане

Сергей Ярошенко
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Защитник «Пари НН» Матео Стаматов ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в Казахстане.

«Правда ли, что буду играть в 2025 году в Казахстане? На данный момент это неправда», — приводит слова Стаматова Legalbet.kz Виталию.

25-летний болгарин является воспитанником «Эспаньола». С июля 2021 года защитник играет в России, тогда он перешел из «Левски» в «Оренбург». В июле 2023 года болгарин стал игроком «Пари НН». Контракт Стаматова с нижегородцами рассчитан до июня 2026 года.

В этом сезоне Стаматов провел за российский клуб 14 матчей и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

Источник: Legalbet.kz
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Матео Стаматов
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