Защитник «Пари НН» Карич считает, что в Словении рестораны лучше, чем в России

Словенский защитник «Пари НН» Свен Карич признался, что скучает по еде, которую готовит его мама. Он также заявил, что котирует словенские рестораны выше российских.

«Там наша домашняя еда. Дом всегда лучше любого места за границей. Хотя в целом российская кухня чем-то похожа на словенскую и сербскую. Я скучаю по еде, которую готовит моя мама, это лучшее, что я пробовал», — цитирует Карича «РБ Спорт».

26-летний словенец присоединился к «Пари НН» в сентябре этого года, подписав контракт до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне Карич забил 2 гола в 8 матчах за нижегородцев.