Защитник «Пари НН» Тихий рассказал, в чем может быть причина неудачного старта клуба в РПЛ

Сегодня, 09:39
Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал, что думает о неудачном старте команды в новом сезоне РПЛ.
— В первых двух матчах «Пари НН» пропустил 7 мячей. Что происходит?
— Что происходит? Мы проигрываем, пропускаем. Наверное, что-то делаем не так.
— Что именно?
— Мне сложно комментировать. Если бы знал наверняка, ответил бы. А так не могу сказать конкретно, что причина в том или ином. Думаю, здесь совокупность факторов. Но ничего страшного, мы работаем и обязательно выправим ситуацию, — цитирует Тихого «РБ Спорт».
«Пари НН» в первом туре со счетом 2:4 проиграл «Рубину», во втором туре клуб уступил ЦСКА (0:3). Оба матча проходили в Нижнем Новгороде.