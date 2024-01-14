Защитник «Партизана» Маркович ответил отказом на предложение «Балтики»

Защитник «Партизана» Светозар Маркович отказался от перехода в «Балтику».

По информации Legalbet, калининградцы предлагали Марковичу зарплату в размере 700 тысяч евро. «Партизану» за трансфер серба было обещано 1,5 миллиона евро. Переход не состоялся из-за отказа Марковича переезжать в Калининград.

Как утверждает источник, сербский игрок также входит в сферу интересов «Локомотива», но не является приритетной целью железнодорожников.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 21 игру за «Партизан» во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Марковича в 3,5 миллиона евро.