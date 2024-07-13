Защитник Перес останется на сезон в «Оренбурге»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что в клубе нет предложений по Матиасу Пересу. Защитник останется в команде на предстоящий сезон.
«В клубе нет предложений по Пересу», — заявил Андреев «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что российские клубы проявляли интерес к 25-летнему аргентинцу, однако трансфер в итоге так и не состоялся. В сезоне-2023/24 Матиас Перес провел за «Оренбург» 30 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.