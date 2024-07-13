Защитник Перес останется на сезон в «Оренбурге»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что в клубе нет предложений по Матиасу Пересу. Защитник останется в команде на предстоящий сезон.

«В клубе нет предложений по Пересу», — заявил Андреев «РБ Спорт».