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4 марта, 23:35

Круговой — о нереализованном пенальти Кузяева: «Схожу в церковь, свечку поставлю, у меня просто не идет»

Круговой отреагировал на нереализованный пенальти Кузяева
Галина Глазко
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Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о нереализованном пенальти Далера Кузяева в матче 18-го тура чемпионата России проти «Пари НН» (3:0). 11-метровый удар заработал Данил Круговой.

— Не знаю, схожу в церковь, свечку поставлю. Уже не смешно. Сто процентов пенальти. Тем более Далер, который пробивает по щелчку. Но у меня просто не идет. Не знаю. Может, посвятили фонариком и точно туда запулил, — приводит слова Кругового Sport24.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь питерской команды — «Спартак». Московская команда отстает от сине-бело-голубых на 8 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-04-krugovoy-predgolevaya-peredacha-my-v-khokkey-igrayem-chtoli-ya-ochen-plokho-na-konkakh-stoyu
Далер Кузяев
Данил Круговой
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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