Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о нереализованном пенальти Далера Кузяева в матче 18-го тура чемпионата России проти «Пари НН» (3:0). 11-метровый удар заработал Данил Круговой.

— Не знаю, схожу в церковь, свечку поставлю. Уже не смешно. Сто процентов пенальти. Тем более Далер, который пробивает по щелчку. Но у меня просто не идет. Не знаю. Может, посвятили фонариком и точно туда запулил, — приводит слова Кругового Sport24.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь питерской команды — «Спартак». Московская команда отстает от сине-бело-голубых на 8 очков.