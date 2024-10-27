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Сегодня, 19:53

Защитник «Ростова» Чернов: «Поражение от «Ахмата» нельзя назвать закономерным»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал серию команды без побед.

«Длинная серия без побед? Поражение от «Ахмата» нельзя назвать закономерным. Как команда, которая попала в непростое положение, хотим начать выигрывать. В прошлом году у нас была неудачная весна, но потом все хлопали в ладоши и радовались. Каждый наш футболист отдается на поле, назовите хоть одного, кто не выкладывается», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

«Ростов» не может победить в РПЛ шесть матчей подряд. Следующую встречу «Ростов» проведет на выезде против московского «Динамо».

Источник: РБ Спорт
Евгений Чернов
ФК Ростов

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