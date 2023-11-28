Защитник «Ростова» Лангович: «Карпин — профессор, равных ему нет»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович заявил, что считает главного тренера команды Валерия Карпина лучшим в своем деле.

«Мы спортсмены, для нас мотивация — выходить каждый матч и выигрывать. Описать Карпина? Я просто скажу, что Валерий Георгиевич — профессор. Потому что человек с таким опытом, андерграундом. Он лучший в своем деле и знает все до мелочей. Как по мне, равных ему нет», — сказал Лангович «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.