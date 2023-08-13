Мелехин: «Ростову» нужно было реабилитироваться перед собой и болельщиками»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин рассказал, как команда настраивалась на матч 4-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0).

— Как настраивались на игру? Что обсуждали?

— Нужно было реабилитироваться перед собой и перед болельщиками. Выезд получился неудачным. Хотели сегодня выйти и победить, — приводит «РБ Спорт» слова Мелехина.

— Вы же не ожидали, что пропустите пять мячей от «Крыльев». С чем это связано?

— Конечно, мы не рассчитывали. Разобрали эту игру. Надеемся, что таких ошибок не повторится.

— Много ли Карпин ошибок выявил на разборе?

— Очень много ошибок.

— А персонально обращался к кому-то?

— Было и персонально. Но и ко всей команде.

На данный момент «Ростов» идет на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков. В 5-м туре команда Валерия Карпина сыграет против «Сочи». Матч пройдет 19 августа.