Защитник «Ростова» Мелехин: «У Дзюбы под всех соперников есть разные приемчики»

29 октября, 19:16
Защитник «Ростова» Виктор Мелехин рассказал об игре против нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.
«С Дзюбой много есть историй. Он в каждом матче пытается что-то говорить, как-то выводить из себя, — цитирует «РБ Спорт» Мелехина. — У него под всех соперников есть разные приемчики. Думаю, что ни для кого не секрет, что Дзюба часто разговаривает на поле, надо стараться не обращать на это внимания и действовать сконцентрировано».
Матч 14-тура РПЛ между «Ростовом» и «Акроном» пройдет 1 ноября на «Ростов Арене» и начнется в 20:15 по московскому времени.
«Ростов» набрал 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Акрона» 12 баллов и 12-я позиция.
RSMsouth
А все только одну историю знают . Мелеха , не рассказывай остальные , береги себя сзади на поле
01.11.2025
руслан магомедов
дзюбо это какое-то иго проклятое. НО, ДАЖЕ Карпина заставили что бы гандилец попал в сборняк и забил гол.
30.10.2025
Timka1401
пи… дарок, ничего из себя не представлял никогда . Ошибка не засошей спермы на трусах отца
29.10.2025