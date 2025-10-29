Защитник «Ростова» Мелехин: «У Дзюбы под всех соперников есть разные приемчики»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин рассказал об игре против нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«С Дзюбой много есть историй. Он в каждом матче пытается что-то говорить, как-то выводить из себя, — цитирует «РБ Спорт» Мелехина. — У него под всех соперников есть разные приемчики. Думаю, что ни для кого не секрет, что Дзюба часто разговаривает на поле, надо стараться не обращать на это внимания и действовать сконцентрировано».

Матч 14-тура РПЛ между «Ростовом» и «Акроном» пройдет 1 ноября на «Ростов Арене» и начнется в 20:15 по московскому времени.

«Ростов» набрал 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Акрона» 12 баллов и 12-я позиция.