Осипенко: «Не общались с Карпиным насчет национальной команды. Ни одной мысли о сборной»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко рассказал, что не обсуждал с главным тренером ростовчан и сборной России Валерием Карпиным тему сборов национальной команды.

«С Карпиным по поводу предстоящего сбора национальной команды не общались, даже не задумывались об этом. Идем от игры к игре, ни одной мысли о сборной. С кем хотел бы сыграть? Вообще без разницы», — приводит Sport24 слова Осипенко.

В сентябре сборная России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. 3 сентября появилась информация о том, что российская команда может провести товарищеский матч со сборной Киргизии.

Последний матч национальная команда провела 14 ноября 2021 года против Хорватии (0:1). В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от международных соревнований до дальнейшего уведомления.