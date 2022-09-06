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6 сентября, 16:07

Осипенко: «Не общались с Карпиным насчет национальной команды. Ни одной мысли о сборной»

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник «Ростова» Максим Осипенко рассказал, что не обсуждал с главным тренером ростовчан и сборной России Валерием Карпиным тему сборов национальной команды.

«С Карпиным по поводу предстоящего сбора национальной команды не общались, даже не задумывались об этом. Идем от игры к игре, ни одной мысли о сборной. С кем хотел бы сыграть? Вообще без разницы», — приводит Sport24 слова Осипенко.

В сентябре сборная России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. 3 сентября появилась информация о том, что российская команда может провести товарищеский матч со сборной Киргизии.

Последний матч национальная команда провела 14 ноября 2021 года против Хорватии (0:1). В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-06-osipenko-ne-obshchalis-s-karpinym-naschet-natsionalnoy-komandy-ni-odnoy-mysli-o-sbornoy
Валерий Карпин
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Сборная России по футболу
ФК Ростов
Максим Осипенко
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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