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Защитник «Ростова» Поярков: «Убрал из жизни лишних людей, которые тянули меня на дно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Николай Поярков признался, что многое изменил в себе за последнее время.

Сейчас, в эти полгода, травм не было. Я многое поменял и в себе, и в отношении к делу, — начал Поярков.

— Многое поменяли — что именно? Режим, окружение?

— Да, и режим, и окружение поменял. Лишних людей из жизни убрал.

— Что такое лишние люди?

— Те, кто тянул меня на дно. Убрал их и мне стало полегче. Выкинул все из головы и мысли сейчас только о футболе, только о «Ростове». Сконцентрирован только о работе, — приводит слова Пояркова «РБ Спорт».

Поярков с лета прошлого года до зимней паузы на правах аренды выступал за «СКА-Хабаровск». Он провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Николай Поярков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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