Прохин: «Если я не вернусь в «Зенит», со мной ничего не случится»

Защитник «Ростова» Данила Прохин ответил на вопрос, хотел бы он вернуться в «Зенит».

«Сказать, что если я не вернусь, то со мной может что-то случится — нет. Знаю свои главные качества и работаю над ними. Не ставлю задачу быть лучше, чем зенитовцы. Я иду по своему пути и расту как футболист, работая каждый день», — цитирует Прохина Sport24.

Футболист был в системе «Зенита» с 2018 по 2021 год. В составе основной команды сине-бело-голубых он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В июле 2021 года Прохин на правах свободного агента перешел в «Ростов», однако сразу был отдан в аренду в «Сочи». По окончании сезона-2021/22 футболист вернулся в ростовскую команду. В этом сезоне 22-летний защитник провел за донской клуб 7 матчей.