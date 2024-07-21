Защитник «Ростова» Сако оценил игру против ЦСКА в первом туре РПЛ

Защитник «Ростова» Умар Сако заявил, что команда надеялась на победу в матче первого тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Откровенно говоря, для меня игра была хороша, потому что мы показали все, к чему готовились на тренировках. Единственное, что мы упустили много моментов. Продолжим работать.

Ничья с ЦСКА воспринимается как поражение? Конечно, мы хотели выиграть матч, но заработали одно очко. Попытаемся сыграть лучше в следующей встрече. В жару было тяжело обеим командам. Было жарко, но это нормально», — цитирует Сако «РБ Спорт».