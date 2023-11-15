Защитник «Ростова» Вахания допустил, что может сменить спортивное гражданство

Защитник «Ростова» Илья Вахания заявил, что в будущем может сменить спортивное гражданство.

«Если мне предложат сыграть за другую сборную, буду думать над этим предложением. Сейчас никаких предложений у меня нет, сконцентрирован на игре за «Ростов». У меня есть грузинские корни. Допускаю ли я, что буду играть за сборную Грузии? Не знаю. Если Грузия сделает предложение, буду думать», — цитирует игрока «РБ Спорт».

На счет 22-летнего Вахании два матча за сборную России U23. В этом сезоне он провел за «Ростов» 15 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.