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Сегодня, 12:45

Защитник «Ростова» Вахания назвал провальной первую часть сезона

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Илья Вахания в комментарии «СЭ» поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне.

5 ноября ростовчане обыграли «Спартак» в матче первого раунда плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

«Хотели победить [в матче со «Спартаком"]. Слава богу, у нас получилось. Надеюсь, дальше у нас пойдет. Думаю, первую часть сезона мы провалили. Сложно сказать, почему так. Не мне это анализировать. Мое дело выходить и делать то, что надо», — сказал Вахания «СЭ».

После 14 туров «Ростов» с 14 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

ФК Ростов
Илья Вахания

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