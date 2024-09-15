Вахания: «Казарцев не дал доиграть. Это единственное, что возмутило»

Сегодня, 11:00
Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал «СЭ» результат матча 8-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).
— Судейство многих возмутило...
— Нечего сказать. Проиграли мы не из-за этого.
— Из-за чего отменили гол?
— Из-за толчка.
— Он был?
— Были руки на спине. Усилия не было.
— Согласен с такой трактовкой?
— Там можно было решить и так и так, единственное, что возмутило — Казарцев не дал доиграть. Он свистнул еще до удара... Ну посмотри, чем закончится, и потом принимай решения.
— Что за невезение?
— Будем надеяться, что повезет в следующих матчах.
— Как это исправить?
— Работать.
23-летний Вахания выступает за «Ростов» с 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 10 матчей за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
После выездного поражения от черно-зеленых ростовчане идут на седьмом месте в таблице чемпионата России с 11 очками. В 9-м туре РПЛ «Ростов» 22 сентября примет махачкалинское «Динамо».