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Сегодня, 11:00

Вахания: «Казарцев не дал доиграть. Это единственное, что возмутило»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал «СЭ» результат матча 8-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

— Судейство многих возмутило...

— Нечего сказать. Проиграли мы не из-за этого.

— Из-за чего отменили гол?

— Из-за толчка.

— Он был?

— Были руки на спине. Усилия не было.

— Согласен с такой трактовкой?

— Там можно было решить и так и так, единственное, что возмутило — Казарцев не дал доиграть. Он свистнул еще до удара... Ну посмотри, чем закончится, и потом принимай решения.

— Что за невезение?

— Будем надеяться, что повезет в следующих матчах.

— Как это исправить?

— Работать.

23-летний Вахания выступает за «Ростов» с 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 10 матчей за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

После выездного поражения от черно-зеленых ростовчане идут на седьмом месте в таблице чемпионата России с 11 очками. В 9-м туре РПЛ «Ростов» 22 сентября примет махачкалинское «Динамо».

ФК Ростов
Илья Вахания

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