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Сегодня, 15:28

Защитник «Ростова» Вахания: «Сделаем все, чтобы победить «Зенит»

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Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о предстоящей игре с «Зенитом», которая состоится 25 мая в 16.30 мск.

— Если выбирать из тройки, то предпочтение отдал бы «Зениту». Но так как у нас с ними игра, мы сделаем все, чтобы победить, как и в любом матче.

— Если обыграете «Зенит», будет приятно? По сути, петербуржцы от вас отказались.

— Просто победа как победа. Буду счастлив, как всегда, — сказал Вахания «РБ Спорт».

После 29 туров чемпионата России «Ростов» набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Зенит» отстает от лидирующего «Динамо» на два балла.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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