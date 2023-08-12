12 августа, 23:55
Защитник «Ростова» Илья Вахания подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0).
— Когда у «Ростова» была неудачная серия, как в команде это обсуждали и как настраивались на сегодняшний матч?
— Сегодня выходили с задачей, чтобы поле горело после нас. Сделали работу над ошибками и это дало свои результаты, — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.
— Какая у вас личная цель с «Ростовом»?
— Просто буду стараться каждый день.
— Был после «Крыльев Советов» разбор полетов? Как настраивались именно на эту игру?
— Да, посмотрели командную игру, обсудили все и сегодня хотели доказать, что это была случайность.
На данный момент «Ростов» идет на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков. В 5-м туре команда Валерия Карпина сыграет против «Сочи». Матч пройдет 19 августа.