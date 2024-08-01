Вахания: «Даже с Месси в составе Карпин был бы главным в раздевалке»

Защитник «Ростова» Илья Вахания оценил авторитет главного тренера команды Валерия Карпина.

«Если бы у меня была возможность, я бы позвал Лионеля Месси в «Ростов». Он бы подошел нам. Но даже с Месси в составе Валерий Георгиевич [Карпин] был бы главным в раздевалке. Сто процентов», — цитирует Ваханию Metaratings.

«Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и победил «Крылья Советов» (3:1) в первых турах нового сезона РПЛ. Также команда Карпина уступила «Локомотиву» (0:1) в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.