Мартынович - о победе над «Зенитом»: «Рубину» сыграл на руку дополнительный день подготовки»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович прокомментировал победу над «Зенитом» (2:0) в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

«Зенит» — это всегда «Зенит»: хорошие, квалифицированные игроки. Сильные россияне, мощные иностранцы. Единственное, нам, может, сыграло на руку то, что был на день больше для подготовки к матчу. «Зенит», получается, играл через два на третий, они не такие свежие были, нам было легче», — цитирует защитника «РБ Спорт».

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка. В параллельном матче «быки» обыграли «Балтику» (3:2).

«Рубин» (36) обошел «Ростов» (34) и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.