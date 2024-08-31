Защитник «Рубина» Грицаенко: «Спартак» уже прошел проверку «Зенитом»

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Спартака».

— «Спартак» — очень хорошая команда, в прошлом туре они прошли проверку «Зенитом». Играем с ними не первый раз. У них сильная и агрессивная команда. Так что равнодушных на поле у нас точно не будет и не может быть. Постараемся сделать все, чтобы забрать очки у «Спартака», а в лучшем случае хотелось бы и победить, — сказал Грицаенко Metaratings.

После 6-ти туров «Спартак» с 11 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» отстает от красно-белых на 1 балл и занимает 7-ю строчку. Матч «Спартак» — «Рубин» состоится в субботу, 31 августа. Начало игры — в 19:45 по московскому времени.