Защитник «Рубина» Рожков: «Обыграли «Зенит» благодаря нашему характеру и дисциплине»

Сегодня, 23:35
Защитник «Рубина» Илья Рожков в интервью «СЭ» рассказал, за счет чего команде удалось одержать победу над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ (2:0).
— За счет чего удалось обыграть «Зенит»?
— Благодаря нашему характеру, дисциплине. Мы бились на поле друг за друга.
— Как Рашид Рахимов настраивал вас на игру?
— Говорил, что верит в нас и знает, как мы можем сыграть. Тренер понимает, что мы команда с характером. Какие бы игроки против нас не выходили, хоть мирового класса, мы сможем им противостоять своим характером.
«Рубин» набрал 36 очков и обошел «Ростов» (34), поднявшись на восьмую позицию в турнирной таблице чемпионата России.