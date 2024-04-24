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Сегодня, 23:35

Защитник «Рубина» Рожков: «Обыграли «Зенит» благодаря нашему характеру и дисциплине»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник «Рубина» Илья Рожков в интервью «СЭ» рассказал, за счет чего команде удалось одержать победу над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ (2:0).

— За счет чего удалось обыграть «Зенит»?

— Благодаря нашему характеру, дисциплине. Мы бились на поле друг за друга.

— Как Рашид Рахимов настраивал вас на игру?

— Говорил, что верит в нас и знает, как мы можем сыграть. Тренер понимает, что мы команда с характером. Какие бы игроки против нас не выходили, хоть мирового класса, мы сможем им противостоять своим характером.

«Рубин» набрал 36 очков и обошел «Ростов» (34), поднявшись на восьмую позицию в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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