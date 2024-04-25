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Сегодня, 11:05

Защитник «Рубина» Рожков рассказал, что тренер сказал команде после победы над «Зенитом»

Виктория Кравченко
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Защитник «Рубина» Илья Рожков рассказал, что главный тренер казанцев Рашид Рахимов сказал команде после победы над «Зенитом» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Что Рашид Маматкулович говорил в раздевалке после победы? По факту он повторил те же слова, которые говорил и до матча. Он сказал: «Я верил и верю в вас, знаю, что вы можете. Спасибо вам за игру», — цитирует Рожкова Legalbet.

«Зенит» продолжает лидировать в таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Рубин» с 36 баллами поднялся на восьмую строчку.

Источник: https://legalbet.ru/news/zashitnik-rubina-rozhkov-raskril-chto-rahimov-skazal/
Рашид Рахимов
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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