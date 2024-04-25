Защитник «Рубина» Рожков рассказал, что тренер сказал команде после победы над «Зенитом»

Защитник «Рубина» Илья Рожков рассказал, что главный тренер казанцев Рашид Рахимов сказал команде после победы над «Зенитом» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Что Рашид Маматкулович говорил в раздевалке после победы? По факту он повторил те же слова, которые говорил и до матча. Он сказал: «Я верил и верю в вас, знаю, что вы можете. Спасибо вам за игру», — цитирует Рожкова Legalbet.

«Зенит» продолжает лидировать в таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Рубин» с 36 баллами поднялся на восьмую строчку.