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Сегодня, 13:32

Защитник «Рубина» Самошников может стать игроком «Локомотива» до конца недели

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Илья Самошников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно СЭ, защитник «Рубина» Илья Самошников может стать футболистом «Локомотива» до конца нынешней недели.

В текущем сезоне 25-летний российский игрок провел 16 матчей за казанскую команду, забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт Самошникова с «Рубином» действует до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро. На его счету 3 игры в составе сборной России.

Ранее Самошников выступал за «Шинник», «Велес» и московский «Арарат».

Илья Самошников
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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