Самошников: «Контактов с «Локомотивом» не было, я не проходил медосмотр»

Сегодня, 16:16
Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» и «Зенита».
— Информация о проваленном медосмотре в «Локо» верна?
— На самом деле я не проходил никакого медосмотра в «Локомотиве». Откуда взялась новость, мне непонятно, — цитирует «РБ Спорт» Самошникова.
— Вы с «Локомотивом» не контактировали?
— Нет, контактов не было.
— Была информация о том, что в Дубае вы встречались с Медведевым и был интерес «Зенита»?
— Это информация, на которую мне нечего ответить. Возможно, интерес и есть, но я бы не хотел комментировать.
— Как вы сами видите свое будущее, учитывая то, что осталось полгода контракта с «Рубином»?
— Я бы хотел помочь команде выйти в РПЛ, это главная цель сейчас.
Самошников выступает за «Рубин» с 2020 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.
В текущем сезоне 25-летний Самошников провел за «Рубин» 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.