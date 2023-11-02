Защитник «Рубина» Сорокин недоволен Рахимовым: «Диалога у нас нет никакого»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин высказался о своем положении в команде.

«Да, у меня скомканный сезон, через это надо пройти. Выход один — до декабря тренироваться, ждать возможности играть. Диалога с Рахимовым у меня нет никакого, это некомфортная ситуация для меня, я бы так сказал. Может, ему как тренеру комфортно, но мне нет», — цитирует Сорокина РИА «Новости».

27-летний защитник в сентябре подписал контракт с казанцами. С того момента он провел за команду 5 матчей во всех турнирах. Его соглашение с клубом рассчитано до лета следующего года.

Ранее Сорокин уже играл за «Рубин» с 2014 по 2019 год.