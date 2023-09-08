Защитник сборной Белоруссии Малькевич перешел в «Урал»

«Урал» объявил о переходе защитника БАТЭ Владислава Малькевича.

23-летний защитник присоединится к «Уралу» на следующей неделе после перерыва на матчи сборных.

Малькевич является воспитанником БАТЭ. На его счету 76 матчей за команду, 6 забитых мячей и 12 голевых передач. Кроме того, он забил 1 гол в 11 матчах за сборную Белоруссии.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость левого защитника в 600 тысяч евро.