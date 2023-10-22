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Сегодня, 13:30

Горшков сравнил Осинькина и Карпина: «У них противоположные взгляды на футбол»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Юрий Горшков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник сборной России и «Крыльев Советов» Юрий Горшков в беседе с «СЭ» сравнил главного тренера национальной команды Валерия Карпина и главного тренера самарского клуба Игоря Осинькина.

«У них противоположные взгляды на футбол. Иначе смотрят на выход из обороны в атаку. На построение атаки, да и на действия в защите. Это очень интересно и познавательно. Ты же не будешь всю жизнь играть с одним тренером, нужно быть готовым к переменам, уметь подстраиваться под разных соперников и тактику», — сказал Горшков «СЭ».

24-летний Горшков дебютировал за национальную команду России 16 октября в товарищеском матче против Кении (2:2), который прошел в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». Защитник вышел в стартовом составе на эту игру.

Горшков стал игроком «Крыльев Советов» в августе 2020 года. Всего он провел 128 матчей за самарскую команду, в которых отметился 7 голами и 18 результативными передачами.

Полностью интервью Юрия Горшкова читайте на сайте «СЭ»

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Юрий Горшков
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