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Сегодня, 15:13

Сидоров: «Хочу помогать «Оренбургу» и расти от матча к матчу»

Мария Гусева
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Новичок «Оренбурга» Максим Сидоров прокомментировал переход в команду.

«Нужно показывать свою состоятельность и свой уровень. Как тренировки? Конечно, тяжеловато. Хороший уровень. Ребята все техничные, быстрые, но я втягиваюсь. Какие цели на сезон? Индивидуально — как можно чаще выходить на поле, помогать команде и соответствовать уровню РПЛ, расти от матча к матчу», — сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

В сезоне-2022/23 Сидоров провел за «Кубань» 30 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего защитника в 275 тысяч евро.

Источник: https://t.me/fcorenburg/2867
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