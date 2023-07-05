Сидоров: «Хочу помогать «Оренбургу» и расти от матча к матчу»

Новичок «Оренбурга» Максим Сидоров прокомментировал переход в команду.

«Нужно показывать свою состоятельность и свой уровень. Как тренировки? Конечно, тяжеловато. Хороший уровень. Ребята все техничные, быстрые, но я втягиваюсь. Какие цели на сезон? Индивидуально — как можно чаще выходить на поле, помогать команде и соответствовать уровню РПЛ, расти от матча к матчу», — сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

В сезоне-2022/23 Сидоров провел за «Кубань» 30 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего защитника в 275 тысяч евро.