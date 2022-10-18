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18 октября, 23:58

Защитник Сильянов прокомментировал изменения в «Локомотиве»

Артем Бухаев
Корреспондент

Защитник «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Ростов», Александр Сильянов прокомментировал нынешнюю обстановку в клубе.

— Изменения в «Локомотиве»?

— Никак не могу прокомментировать. Не буду говорить.

— Есть ли шанс, что теперь вернешься в «Локомотив»?

— Не знаю.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив. 14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных. Исполняющим обязанности главного тренера клуба на ближайшие игры назначен Андрей Федоров.

ФК Локомотив (Москва)
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