28 октября, 15:10

Защитник «Сочи» Алвес о победе над «Ахматом»: «Понимали, что борьба будет на каждом участке поля»

Защитник «Сочи» Марсело Алвес прокомментировал победу над «Ахматом» (4:2) в 13-м туре чемпионата России.

«Это был очень тяжелый матч, но мы готовились именно к такому развитию событий. Понимали, что соперник непростой, что борьба будет на каждом участке поля. Поэтому вдвойне приятно, что удалось победить. Может быть, с тактической точки зрения мы сыграли не идеально, но проявили характер, выдержали давление и добились результата. Хочу поздравить всех нас с этой победой — она далась нам через труд и самоотдачу.

Честно говоря, я даже не знал, что это был мой 50-й матч за «Сочи». Очень приятно, что он совпал с победой. Надеюсь, впереди будет еще много матчей, и я смогу продолжать помогать команде.

Вновь отмечу, что это был действительно безумный матч, особенно в концовке. Очень много борьбы, много эпизодов «на грани», много эмоций — и на поле, и за его пределами. Я всегда говорю партнерам, что в таких играх важно быть готовыми не только физически, но и ментально, потому что напряжение огромное. Что касается ситуации в самом конце — сложно сказать, что там произошло. Все было очень хаотично: крики, эмоции, протесты... Но это нормально для таких матчей, особенно когда команда соперника переживает из-за результата. Главное — мы выдержали и победили», — приводит слова Алвеса пресс-служба сочинцев.

«Сочи» одержал вторую победу в сезоне и с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 16 очками — на 9-й строчке.

1

  • oleg k1slak

    Отлчный матч выдали команды. До первой тройки пока дотянуться слоэно, но все впереди

    29.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Сочи
    Марсело Алвес
    Материалы сюжета РПЛ 13-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — «Рубин» и другие матчи
    ЭСК: Левников правильно засчитал третий гол «Сочи» в матче с «Ахматом»
    КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбительные кричалки во время матча с «Динамо» в 13-м туре РПЛ
    «Ахмат» обратился в ЭСК по итогам матча с «Сочи»
    «Динамо» заваливает сезон. Что делать клубу и Карпину?
    В «Зените» опровергли слухи о Баринове
    «Ахмат» — «Сочи»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
