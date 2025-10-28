Защитник «Сочи» Алвес о победе над «Ахматом»: «Понимали, что борьба будет на каждом участке поля»

Защитник «Сочи» Марсело Алвес прокомментировал победу над «Ахматом» (4:2) в 13-м туре чемпионата России.

«Это был очень тяжелый матч, но мы готовились именно к такому развитию событий. Понимали, что соперник непростой, что борьба будет на каждом участке поля. Поэтому вдвойне приятно, что удалось победить. Может быть, с тактической точки зрения мы сыграли не идеально, но проявили характер, выдержали давление и добились результата. Хочу поздравить всех нас с этой победой — она далась нам через труд и самоотдачу.

Честно говоря, я даже не знал, что это был мой 50-й матч за «Сочи». Очень приятно, что он совпал с победой. Надеюсь, впереди будет еще много матчей, и я смогу продолжать помогать команде.

Вновь отмечу, что это был действительно безумный матч, особенно в концовке. Очень много борьбы, много эпизодов «на грани», много эмоций — и на поле, и за его пределами. Я всегда говорю партнерам, что в таких играх важно быть готовыми не только физически, но и ментально, потому что напряжение огромное. Что касается ситуации в самом конце — сложно сказать, что там произошло. Все было очень хаотично: крики, эмоции, протесты... Но это нормально для таких матчей, особенно когда команда соперника переживает из-за результата. Главное — мы выдержали и победили», — приводит слова Алвеса пресс-служба сочинцев.

«Сочи» одержал вторую победу в сезоне и с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 16 очками — на 9-й строчке.