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Сегодня, 15:20

Защитник «Сочи» Дркушич назвал богатой историю «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич ответил на вопрос «СЭ» о сравнении игры против сборной Португалии и «Спартака».

Сочинцы в матче 24-го тура РПЛ обыграли красно-белых со счетом 1:0.

— Конечно, мы все знаем, что «Спартак» — хорошая команда, большой клуб здесь, в России. У красно-белых богатая история.

— С кем вам было тяжелее играть — против Португалии или «Спартака»?

— Не могу сказать, против Португалии я провел на поле не так много минут. Но со «Спартаком» была очень тяжелая игра, — сказал Дркушич «СЭ».

Словенец выступает за «Сочи» с 2022 года. В текущем сезоне он забил 2 гола в 15 матчах за команду в РПЛ.

«Сочи» с 18 очками занимает последнюю позицию в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет против «Урала». Матч пройдет 21 апреля.

ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Ваня Дркушич
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