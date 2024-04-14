Защитник «Сочи» Дркушич назвал победу над «Спартаком» важнейшей в этом сезоне

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич поделился мнением о матче против «Спартака» в 24-м туре РПЛ (1:0).

«На сто процентов согласен с тем, что победа над «Спартаком» — важнейшая в этом сезоне для «Сочи». У нас было 10 матчей без побед — знаем, что мы находимся в очень тяжелой ситуации сейчас. И вот эта победа в матче против «Спартака» была очень важна для мотивации всей команды», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

«Сочи» с 18 очками занимает последнюю позицию в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет против «Урала». Матч пройдет 21 апреля.