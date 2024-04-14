Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:58

Защитник «Сочи» Дркушич назвал победу над «Спартаком» важнейшей в этом сезоне

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич поделился мнением о матче против «Спартака» в 24-м туре РПЛ (1:0).

«На сто процентов согласен с тем, что победа над «Спартаком» — важнейшая в этом сезоне для «Сочи». У нас было 10 матчей без побед — знаем, что мы находимся в очень тяжелой ситуации сейчас. И вот эта победа в матче против «Спартака» была очень важна для мотивации всей команды», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

«Сочи» с 18 очками занимает последнюю позицию в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет против «Урала». Матч пройдет 21 апреля.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Ваня Дркушич
Обсудить
Читайте также
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии
«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина
Иран во время ночной атаки выпустил 7 гиперзвуковых ракет по авиабазе в Израиле
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей
Актриса Инна Головина умерла на 50-м году жизни
Популярное видео
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Лещенко о поражении «Динамо»: «Не было желания. А «Урал» выглядел боевито»
РПЛ: «Зенит» обыграл «Краснодар», «Спартак» уступил «Сочи» и другие матчи 24-го тура
Силкин назвал причину упущенной победы «Локомотива» в матче с ЦСКА
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» и обошли «Спартак» в таблице РПЛ
Орещук: «У «Зенита» самые большие премии за победу в чемпионате»
«Крылья Советов» — «Рубин»: судья дважды предупредил Кабутова — почему он не удалил его?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Крылья Советов» — «Рубин»: самарцы выигрывают после первого тайма

«Крылья Советов» — «Рубин»: Рахимова удалили в перерыве