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Сегодня, 16:08

Защитник «Сочи» Дркушич: «Не могу назвать Малкома самым сложным соперником в карьере»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался об уходе форварда «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

«Малком — просто топ, отличный игрок, но я не могу назвать его самым сложным соперником в своей карьере. У меня не было с ним проблем», приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 26-летний форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-sochi-drkushich-malkom-top-igrok-no-on-ne-samy-j-slozhny-j-sopernik-v-moej-kar-ere/
Малком Филипе (Малком)
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Ваня Дркушич
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