Защитник «Сочи» Дркушич: «Не могу назвать Малкома самым сложным соперником в карьере»

Сегодня, 16:08
Защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался об уходе форварда «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».
«Малком — просто топ, отличный игрок, но я не могу назвать его самым сложным соперником в своей карьере. У меня не было с ним проблем», приводит слова Дркушича «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 26-летний форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.