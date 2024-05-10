Игрок «Сочи» Дркушич: «Не могу представить, что клуб может вылететь из РПЛ»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич в комментарии для «СЭ» высказался о турнирном положении команды в текущем сезоне РПЛ.

«Я играю в «Сочи» уже два года. Не могу представить, что клуб может вылететь из РПЛ. Мы будем верить до конца, что сможем остаться премьер-лиге. Нам нужно больше забивать в оставшихся играх. Морено смотрит на футбол по-другому. Мы много говорим о тактике, мне это нравится», — сказал Дркушич «СЭ».

После 27 туров «Сочи» с 20 набранными очками занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.

12 мая команда Роберта Морено проведет домашнюю встречу с «Пари НН».