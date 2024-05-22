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Сегодня, 13:09

Защитник «Сочи» Дркушич определится со своим будущим после Евро-2024

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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич планирует принять решение о своем будущем после завершения чемпионата Европы-2024.

«Пока не знаю о своем будущем, еще не общались с агентом об этом. Если честно, я не знаю, какая будет ситуация. На данный момент я полностью сфокусирован на предстоящий чемпионат Европы.

Я планирую, что после турнира приму решение о будущем. Но в футболе никогда не знаешь, что будет. Возможно, что [приму решение] и перед чемпионатом Европы. Это зависит от разных деталей и нюансов», — цитирует Дркушича Metaratings.ru.

В этом сезоне Дркушич провел 23 матча и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 3 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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