Источник: защитник «Сочи» Дркушич перейдет в «Зенит»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич перейдет в «Зенит», утверждает журналист Иван Карпов.

По данным источника, футболист также получил предложения от «Локомотива» и испанской «Осасуны», но склоняется к варианту с клубом из Санкт-Петербурга.

При этом «Зенит» может отдать 24-летнего словенца в аренду «Црвене Звезде» — это произойдет в случае, если сербский клуб продаст защитника Нассера Джигу в «Кристал Пэлас».

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Контракт футболиста с командой действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.