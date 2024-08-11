Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:53

Источник: защитник «Сочи» Дркушич перейдет в «Зенит»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Ваня Дркушич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич перейдет в «Зенит», утверждает журналист Иван Карпов.

По данным источника, футболист также получил предложения от «Локомотива» и испанской «Осасуны», но склоняется к варианту с клубом из Санкт-Петербурга.

При этом «Зенит» может отдать 24-летнего словенца в аренду «Црвене Звезде» — это произойдет в случае, если сербский клуб продаст защитника Нассера Джигу в «Кристал Пэлас».

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Контракт футболиста с командой действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Ваня Дркушич
8
Обсудить
Читайте также
Румынка получила жуткую травму на олимпийском турнире по вольной борьбе в Париже
Спортсменам из России разрешили принять участие в церемонии закрытия Олимпиады
Обстановка в Курской области признана ЧС федерального характера
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
На 72-м году жизни умер заслуженный артист РФ Александр Яськов
Кенийский марафонец Кипчоге впервые в карьере остался без медали Олимпиады
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Николич заявил, что арбитр должен был удалять Сперцяна в моменте с травмой Роши