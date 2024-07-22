Защитник «Сочи» Дркушич попал в сферу интересов ПАОКа и «Маккаби»

Три европейских клуба интересуются возможностью покупки словенского защитника «Сочи» Вани Дркушича — греческий ПАОК, израильский «Маккаби» и испанская «Севилья». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, сам 24-летний футболист склоняется к варианту с «Севильей», однако ни одно из поступивших предложений не устроило «Сочи».

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 2,8 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил 2 мяча. На Евро-2024 защитник провел четыре полных матча.