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Сегодня, 10:43

Защитник «Сочи» Дркушич успеет восстановиться к игре с «Зенитом»

Алина Савинова
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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич успеет восстановиться к матчу 11-го тура РПЛ с «Зенитом», сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, восстановление футболиста идет по плану. Он чувствует себя хорошо и через две-три недели будет готов выйти на поле.

Дркушич получил травму в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1). В этом сезоне 23-летний защитник провел 8 матчей в РПЛ и отметился одним голом.

Матч «Сочи» — «Зенит» в рамках 11-го тура РПЛ пройдет 7 октября и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент сочинская команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-sochi-drkushich-uspeet-vosstanovit-sya-k-matchu-s-zenitom/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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