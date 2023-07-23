Защитник «Сочи» Литвинов поделился эмоциями от дебюта за команду в РПЛ

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов прокомментировал победу команды в матче 1-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:0). Он поделился эмоциями от дебюта за команду.

«Эмоции очень положительные потому что мы выиграли этот матч. Он был тяжелым для нас. У нас получилось забить быстрый гол — это самое главное. Могли сразу второй забить, но не получилось. Первые 15-20 минут мы хорошо провели, потом чуть-чуть отдали. Волнение, втягивание в сезон — все это суммируется, чуть тяжеловато было. Главное, что мы воспользовались шансом, забили гол и довели этот матч до победного конца», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».